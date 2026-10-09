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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 8

Voight dozna da FBI istražuje nestanak Roya Waltona. Upton počinje brinuti za svoj i Halsteadov posao dok istraga napreduje. U međuvremenu, tim istražuje slučaj u kojem je otac uboden nožem pred svojim dvjema malim kćerima.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 9