Chicago P.D. - Sezona 9 - 9. epizoda

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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 9

Tim istražuje pucnjavu u autobusu i ubojstvo vozača. U međuvremenu, stiže FBI pa Voight i Halstead pokušavaju smisliti plan kako sebe i Uptona oslobodili odgovornosti.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 9

40:11
Chicago P.D. - Sezona 9 - 4. epizoda

4. epizoda

Upton razmišlja reći Halsteadu sve o ubojstvu Waltona. Njezino kajanje dogodi se u trenutku kada osumnjičenik zamalo počini samoubojstvo u pritvoru, dok Upton otkriva više informacija nego što bi trebala. Halstead počinje sumnjati da je Voight možda bio umiješan. U međuvremenu, tim istražuje trgovinu djecom. Kasnije, Upton napada osumnjičenika, ali doživi napad panike, dok se Jay suočava s Voightom.
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40:13
Chicago P.D. - Sezona 9 - 5. epizoda

5. epizoda

Tim istražuje pucnjavu, koja je rezultirala smrću. Kasnije, Atwater otkriva da bi njegova nova ljubav mogla biti povezana sa slučajem te je prisiljen raditi u tajnosti.
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40:08
Chicago P.D. - Sezona 9 - 6. epizoda

6. epizoda

Ruzek susreće svog mentora i i traži od njega pomoć u slučaju razbijanja organiziranog kriminala. Voight i Burgess misle da je zbog nedavnih financijskih problema mentor izgubio fokus na posao te da bi mogao biti teret u rješavanju slučaja.
Dostupno još 1 dan
40:09
Chicago P.D. - Sezona 9 - 7. epizoda

7. epizoda

Tim istražuje lanac prodaje droge, a Voight se obraća povjerljivom doušniku za pomoć u slučaju. Voight otkriva da bi njegova doušnica mogla biti i sama umiješana u trgovinu.
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40:08
Chicago P.D. - Sezona 9 - 8. epizoda

8. epizoda

Voight dozna da FBI istražuje nestanak Roya Waltona. Upton počinje brinuti za svoj i Halsteadov posao dok istraga napreduje. U međuvremenu, tim istražuje slučaj u kojem je otac uboden nožem pred svojim dvjema malim kćerima.
Dostupno još 2 dana
39:58
Chicago P.D. - Sezona 9 - 9. epizoda

9. epizoda

Tim istražuje pucnjavu u autobusu i ubojstvo vozača. U međuvremenu, stiže FBI pa Voight i Halstead pokušavaju smisliti plan kako sebe i Uptona oslobodili odgovornosti.
Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 9