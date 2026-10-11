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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 11

Jedinica istražuje trgovinu drogom povezanu s podzemnim borbama u kavezima. Atwater razmišlja otkriti svoju profesiju djevojci Celeste.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 9

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  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 9