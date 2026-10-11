Chicago P.D. ,
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Burgess se suočava s velikom odlukom vezanom uz Makaylu. Voight pokušava zaštititi članove svog tima, dok se odnosi između njega, Uptona i Halsteada dodatno kompliciraju.Prikaži više
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 9Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Jesse Soffer, Tracy Spiridakos, Patrick FluegerDržava: SAD
40:08
8. epizoda
Voight dozna da FBI istražuje nestanak Roya Waltona. Upton počinje brinuti za svoj i Halsteadov posao dok istraga napreduje. U međuvremenu, tim istražuje slučaj u kojem je otac uboden nožem pred svojim dvjema malim kćerima.
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39:58
9. epizoda
Tim istražuje pucnjavu u autobusu i ubojstvo vozača. U međuvremenu, stiže FBI pa Voight i Halstead pokušavaju smisliti plan kako sebe i Uptona oslobodili odgovornosti.
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40:09
10. epizoda
Burgess se pokušava nositi s traumom i brigom za Makaylu. Intelligence istražuje otmicu djeteta, a slučaj snažno pogađa Burgess.
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39:12
11. epizoda
Jedinica istražuje trgovinu drogom povezanu s podzemnim borbama u kavezima. Atwater razmišlja otkriti svoju profesiju djevojci Celeste.
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