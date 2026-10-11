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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 12

Burgess se suočava s velikom odlukom vezanom uz Makaylu. Voight pokušava zaštititi članove svog tima, dok se odnosi između njega, Uptona i Halsteada dodatno kompliciraju.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 7

  • Sezona 9

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