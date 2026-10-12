Chicago P.D. ,
Dostupno još 1 dan
Upton svjedoči stravičnoj prometnoj nesreći tijekom trčanja i riskira vlastiti život kako bi spasila putnike. Ekipa zatim otkriva da nesreća možda nije bila slučajna i kreće u potragu za odgovornim čovjekom.Prikaži više
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 9Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Jesse Soffer, Tracy Spiridakos, Patrick FluegerDržava: SAD
40:09
10. epizoda
Burgess se pokušava nositi s traumom i brigom za Makaylu. Intelligence istražuje otmicu djeteta, a slučaj snažno pogađa Burgess.
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39:12
11. epizoda
Jedinica istražuje trgovinu drogom povezanu s podzemnim borbama u kavezima. Atwater razmišlja otkriti svoju profesiju djevojci Celeste.
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40:12
12. epizoda
Burgess se suočava s velikom odlukom vezanom uz Makaylu. Voight pokušava zaštititi članove svog tima, dok se odnosi između njega, Uptona i Halsteada dodatno kompliciraju.
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40:13
13. epizoda
Upton svjedoči stravičnoj prometnoj nesreći tijekom trčanja i riskira vlastiti život kako bi spasila putnike. Ekipa zatim otkriva da nesreća možda nije bila slučajna i kreće u potragu za odgovornim čovjekom.
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40:11
14. epizoda
Tim je na tragu vođi kulta koji ponižava žene i ubija one za koje smatra da su mu nanijeli nepravdu. U međuvremenu, uz Ruzekovu podršku, Burgess se bori za skrbništvo s Makaylinim biološkim ujakom i pobjeđuje. No dok se ona i Ruzek vraćaju kući kako bi proslavili, pronalaze Makaylinu dadilju teško ranjenu, a Makayla je nestala
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