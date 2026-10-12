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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 13

Upton svjedoči stravičnoj prometnoj nesreći tijekom trčanja i riskira vlastiti život kako bi spasila putnike. Ekipa zatim otkriva da nesreća možda nije bila slučajna i kreće u potragu za odgovornim čovjekom.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 7

  • Sezona 9