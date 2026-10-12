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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 14

Tim je na tragu vođi kulta koji ponižava žene i ubija one za koje smatra da su mu nanijeli nepravdu. U međuvremenu, uz Ruzekovu podršku, Burgess se bori za skrbništvo s Makaylinim biološkim ujakom i pobjeđuje. No dok se ona i Ruzek vraćaju kući kako bi proslavili, pronalaze Makaylinu dadilju teško ranjenu, a Makayla je nestala

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Dostupno još 1 dan

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