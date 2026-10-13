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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 15

Tim žuri otkriti tko je oteo Makaylu, dok se Burgess i Ruzek ne slažu oko načina spašavanja.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 7

  • Sezona 9

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  • Sezona 7

  • Sezona 9