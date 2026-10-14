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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 16

Mladić je ubijen ispred pekare Javiera Eskana, glavnog čovjeka Los Temidosa. Voight se oslanja na svoju doušnicu Annu kako bi otkrio jesu li napadač i Eskano povezani. No stvari se kompliciraju kada se ranjeni napadač vraća u pekaru po pomoć, pritom prisiljavajući Voighta i Annu da donesu odluku koja bi im omogućila da se približile Eskanu.

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Dostupno još 1 dan

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