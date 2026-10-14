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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 18

Iz policijske akademije Halstead poziva Dantea Torresa da se priključi timu. Međutim, Halstead i ostatak tima postaju sve zabrinutiji zbog Torresove prošlosti.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 9