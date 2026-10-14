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Chicago P.D. ,

Sezona 9 Epizoda 17

Ruzekova potraga za Olivijom, kćerkom njegovog bivšeg učitelja odvodi tim do droge i paranoičnog dilera. U međuvremenu, Ruzek i Burgess imaju drugačiji pristup rješavanju traumatičnih posljedica Makayline otmice.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 7

  • Sezona 9