Chicago P.D. ,
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Dok se tim približava narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati svojoj doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu.Prikaži više
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 9Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Jesse Soffer, Tracy Spiridakos, Patrick FluegerDržava: SAD
40:13
19. epizoda
Bogati građanin pronađen je mrtav. Istragom tim otkriva više nego što je očekivao.
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40:10
20. epizoda
Tim istražuje jedan neriješeni slučaj kako bi došao do tragova novog šokantnog zločina. Tajne su duboko zakopane, a tim čini sve da dođe do istine. U međuvremenu, Burgess i Ruzek su zabrinuti za Makaylino psihičko zdravlje.
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40:05
21. epizoda
Dok se tim približava narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati svojoj doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu.
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