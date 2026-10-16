Chicago P.D. ,
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Nakon eksplozije tim je na rubu snaga, ali se i dalje bori da konačno uhvati Escana.Prikaži više
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 9Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Jesse Soffer, Tracy Spiridakos, Patrick FluegerDržava: SAD
40:13
19. epizoda
Bogati građanin pronađen je mrtav. Istragom tim otkriva više nego što je očekivao.
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40:10
20. epizoda
Tim istražuje jedan neriješeni slučaj kako bi došao do tragova novog šokantnog zločina. Tajne su duboko zakopane, a tim čini sve da dođe do istine. U međuvremenu, Burgess i Ruzek su zabrinuti za Makaylino psihičko zdravlje.
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40:05
21. epizoda
Dok se tim približava narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati svojoj doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu.
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