Sezona 2 Epizoda 3

Nakon pucnjave u baru, u kojoj je meta bio Halstead, on se nalazi pod zaštitom. Poljski mafijaš Oskar Bembenek, koji se nalazi u zatvoru, glavni je osumnjičenik. On krivi Halsteada za ubojstvo svog brata. No Halstead nije jedina meta. Mrtvih je sve više, a Voight i tim utrkuju se s vremenom kako bi doznali tko je još na Bembenekovu popisu.

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