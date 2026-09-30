Chicago u plamenu - Sezona 10 - 6. epizoda

Chicago u plamenu , Chicago Fire
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Severide počinje istraživati nedavni požar u crkvi kao novi slučaj podmetanja požara. Ekipa Postaje 51 stavljena je u stanje pune pripravnosti kada velik proboj u računalni sustav zahvati dispečerski centar 911, zbog čega moraju poslužiti kao privremeni dojavni centar. U međuvremenu, Brett se nosi s posljedicama Caseyjeva iznenadnog odlaska.Prikaži više
Sezona 10Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: drama, akcijaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
Sezona 9Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: akcija, dramaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
39:56
9. epizoda
Tijekom božićnog razdoblja članovi 51. postaje pokušavaju uskladiti posao i privatni život. Herrmann i Cruz posebno se uključuju u blagdanske aktivnosti, dok ekipa dobiva poziv koji ih vraća na posao.
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40:09
8. epizoda
Boden istražuje Pelhamovu prošlost i razmišlja da ga zadrži u 51. postaji. Brett i Ritter ohrabruju Violet da otkrije što osjeća prema Gallu, no dogodi joj se upala slijepog crijeva. U međuvremenu, Gallova svađa s Pelhamom postane tema nakon što se Gallo oglušio o izravnu naredbu na poziv. Također, Severide i Herrmann sukobljavaju se oko uredskog prostora.
Dostupno još 1 dan
39:54
7. Chicago u plamenu
Boden i Severide pokušavaju pomoći čovjeku koji je zarobljen u opasnoj situaciji. Casey se suočava s posljedicama svoje odluke, dok Kidd dobiva priliku pokazati svoje sposobnosti.
Dostupno još 1 dan
38:42
6. epizoda
Severide počinje istraživati nedavni požar u crkvi kao novi slučaj podmetanja požara. Ekipa Postaje 51 stavljena je u stanje pune pripravnosti kada velik proboj u računalni sustav zahvati dispečerski centar 911, zbog čega moraju poslužiti kao privremeni dojavni centar. U međuvremenu, Brett se nosi s posljedicama Caseyjeva iznenadnog odlaska.
Dostupno još samo danas
40:07
5. epizoda
Odanost u ovoj obitelji plamti snažno poput vatre. Popularna serija prati profesionalne i privatne živote vatrogasaca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, tj. odjela Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 Ambulance 61. Nakon smrti vatrogasca Andrewa Dardena, lojalnost članova postrojbe podijeljena je između poručnika Matthewa Caseya (Jesse Spencer), koji vodi Truck Co. 81, i Kellyja Severidea (Taylor Kinney), zapovjednika Squada Co. 3., koji se međusobno optužuju za smrt dugogodišnjeg prijatelja i kolege. Novak u jedinci je Peter Mills (Charlie Barnett), koji je dodijeljen postrojbi Truck Co. 81. Mills je odlučio krenuti putem svog pokojnog oca unatoč negodovanju majke. Uz vatrogasce su bolničarke Gabriela Dawson (Monica Raymund) i Leslie Shay (Lauren German), jedine žene u vatrogasnoj postaji. Uz vodstvo šefa Wallacea Bodena (Eamonn Walker), članovi postrojbe svaki dan gledaju smrti u oči, čuvaju jedni druge te nastoje biti uz svoje kolege bez obzira što se dogodilo i koja je cijena spašavanja. Glavne uloge tumače Jesse Spencer (‘House’) kao poručnik Matthew Casey, Taylor Kinney, glumac i model (‘U.S. Navy Seal’, Zero Dark Thirty’), koji se našao u ulozi poručnika Kellyja Severidea, Charlie Barrnett tumači bolničara Petera Millsa, Monica Raymund (‘Lie To Me’, ‘The Good Wife’) bolničarka je Gabriela „Gabby“ Dawson, a Lauren Christine German (‘Hawaii Five-0’) je bolničarka Leslie Elizabeth Shay. Eamonna Walkera prepoznat ćemo kao Kareema Saïda iz ‘Oza’, a u ‘Chicago u plamenu’ nosi ulogu šefa Wallacea Bodena. David Eigenberg, znan je kao Steve Brady is ‘Seksa i grada’, dok je ovdje iskusni vatrogasac Christopher Herrmann dok Teri Reeves, koju smo gledali u mokumentarcu ‘Battleground’ u ovoj popularnoj seriji pronalazimo u ulozi doktorice Hallie Thomas. Uzbudljiva američka televizijska dramska serija ‘Chicago u plamenu’, autora i scenarista Michaela Brandta i Dereka Haasa (‘3:10 to Yuma’, ‘Wanted’ s Angelinom Jolie i ‘Fast and 2 Furious’) dobila je i tri spin-offa - ‘Chicago P.D.’, ‘Chigago Med’ te ‘Chicago Justice’. Kao producenti i izvršni producenti pojavljuju se mnogi iskusni filmski djelatnici, poput Joea Chappellea (‘Fringe’, ‘CSI Miami’), Tima Deluca (‘Law and Order: Criminal Intent’, ‘Law and Order’), Johna L. Romana (‘Law and Order: Criminal Intent’), Dicka Wolfa te mnogi drugi, što potvrđuje da se radi o velikom televizijskom projektu, TV brandu jedne od najvećih TV mreža u svijetu - NBC-a. Nominirana na brojnim prestižnim TV festivalima poput ASCAP Film and Television Music Awards, Imagen Foundation Awards, Online Film Television Association, People's Choice Awards, Prism Awards, Teen Choice Awards 2013, serija je zaradila više od dvadeset nomininacija te odnijela četiri nagrade – u kategorijama najbolje serije (ASCAP), najbolje TV glumice, Monica Raymund (Imagen Foundation), te pobjedu u kategorijama dramske serije i epizode (Prism).
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