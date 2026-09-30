Chicago u plamenu , Chicago Fire
Dostupno još 1 dan
Severide i Stella ponovno se suočavaju s izazovima u svom odnosu. U međuvremenu, ekipa reagira na težak poziv koji uključuje opasnu situaciju, a Casey pokušava pomoći kolegi.Prikaži više
Sezona 10Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: drama, akcijaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
Sezona 9Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: akcija, dramaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
40:12
11. epizoda
Gusta magla stvara probleme tijekom intervencije i dovodi vatrogasce u opasnost. Severide i Stella moraju raditi zajedno, dok Kidd pokušava dokazati da je spremna za veću odgovornost.
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39:46
10. epizoda
Severide i Stella ponovno se suočavaju s izazovima u svom odnosu. U međuvremenu, ekipa reagira na težak poziv koji uključuje opasnu situaciju, a Casey pokušava pomoći kolegi.
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39:56
9. epizoda
Tijekom božićnog razdoblja članovi 51. postaje pokušavaju uskladiti posao i privatni život. Herrmann i Cruz posebno se uključuju u blagdanske aktivnosti, dok ekipa dobiva poziv koji ih vraća na posao.
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40:09
8. epizoda
Boden istražuje Pelhamovu prošlost i razmišlja da ga zadrži u 51. postaji. Brett i Ritter ohrabruju Violet da otkrije što osjeća prema Gallu, no dogodi joj se upala slijepog crijeva. U međuvremenu, Gallova svađa s Pelhamom postane tema nakon što se Gallo oglušio o izravnu naredbu na poziv. Također, Severide i Herrmann sukobljavaju se oko uredskog prostora.
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