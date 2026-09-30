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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 10 Epizoda 10

Severide i Stella ponovno se suočavaju s izazovima u svom odnosu. U međuvremenu, ekipa reagira na težak poziv koji uključuje opasnu situaciju, a Casey pokušava pomoći kolegi.

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Dostupno još 1 dan

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Chicago u plamenu 10
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  • Sezona 10

  • Sezona 9