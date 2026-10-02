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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 10 Epizoda 15

Vatrogasci spašavaju žrtvu iz opasne situacije, a Severide počinje sumnjati da slučaj nije onakav kakvim se čini. Cruz pokušava uskladiti posao s obiteljskim obavezama.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 10

  • Sezona 9