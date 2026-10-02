Chicago u plamenu , Chicago Fire
Dostupno još 2 dana
Vatrogasci spašavaju žrtvu iz opasne situacije, a Severide počinje sumnjati da slučaj nije onakav kakvim se čini. Cruz pokušava uskladiti posao s obiteljskim obavezama.Prikaži više
Sezona 10Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: drama, akcijaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
Sezona 9Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: akcija, dramaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
40:12
15. epizoda
Vatrogasci spašavaju žrtvu iz opasne situacije, a Severide počinje sumnjati da slučaj nije onakav kakvim se čini. Cruz pokušava uskladiti posao s obiteljskim obavezama.
Dostupno još 2 dana
39:13
14. epizoda
Šef Hawkins daje sve od sebe kako bi pomogao Brettu i Violet. Kidd želi mjesto poručnice, poziciju koja je otvorena. Osoba iz prošlosti traži uslugu od Moucha i Herrmanna.
Dostupno još 1 dan
40:04
13. Chicago u plamenu
Severide i Herrmann sudjeluju u neobičnoj intervenciji koja uključuje policiju. Casey se pokušava nositi s velikom promjenom u svom životu, dok Stella razmišlja o svojoj budućnosti.
Dostupno još 1 dan
40:07
12. epizoda
Severide, Kidd i Boden rade zajedno kako bi pomogli Pelhamu da spasi karijeru u 51. postaji. U međuvremenu, Kidd postaje privremena zamjena za Pelhama, dok Boden sve promatra sa strane. Hermann tijekom posjeta vatrogasnoj akademiji upoznaje mladića iz svoje prošlosti.
Dostupno još samo danas