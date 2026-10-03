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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 10 Epizoda 16

Cruz i Chloe pripremaju se za veliku promjenu u svojoj obitelji. U međuvremenu, Severide i ekipa interveniraju u slučaju koji zahtijeva brzu i preciznu akciju.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 10

  • Sezona 9