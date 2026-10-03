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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 10 Epizoda 17

Severide i Kidd suočavaju se s teškim slučajem koji ih osobno pogađa. Casey razmišlja o svojoj budućnosti i odnosu prema ljudima koji su mu najvažniji.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 10

  • Sezona 9

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Chicago u plamenu 10
S10/E17
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  • Sezona 10

  • Sezona 9