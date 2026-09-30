Chicago u plamenu - Sezona 10 - 8. epizoda

5. epizoda

Odanost u ovoj obitelji plamti snažno poput vatre. Popularna serija prati profesionalne i privatne živote vatrogasaca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, tj. odjela Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 Ambulance 61. Nakon smrti vatrogasca Andrewa Dardena, lojalnost članova postrojbe podijeljena je između poručnika Matthewa Caseya (Jesse Spencer), koji vodi Truck Co. 81, i Kellyja Severidea (Taylor Kinney), zapovjednika Squada Co. 3., koji se međusobno optužuju za smrt dugogodišnjeg prijatelja i kolege. Novak u jedinci je Peter Mills (Charlie Barnett), koji je dodijeljen postrojbi Truck Co. 81. Mills je odlučio krenuti putem svog pokojnog oca unatoč negodovanju majke. Uz vatrogasce su bolničarke Gabriela Dawson (Monica Raymund) i Leslie Shay (Lauren German), jedine žene u vatrogasnoj postaji. Uz vodstvo šefa Wallacea Bodena (Eamonn Walker), članovi postrojbe svaki dan gledaju smrti u oči, čuvaju jedni druge te nastoje biti uz svoje kolege bez obzira što se dogodilo i koja je cijena spašavanja. Glavne uloge tumače Jesse Spencer (‘House’) kao poručnik Matthew Casey, Taylor Kinney, glumac i model (‘U.S. Navy Seal’, Zero Dark Thirty’), koji se našao u ulozi poručnika Kellyja Severidea, Charlie Barrnett tumači bolničara Petera Millsa, Monica Raymund (‘Lie To Me’, ‘The Good Wife’) bolničarka je Gabriela „Gabby“ Dawson, a Lauren Christine German (‘Hawaii Five-0’) je bolničarka Leslie Elizabeth Shay. Eamonna Walkera prepoznat ćemo kao Kareema Saïda iz ‘Oza’, a u ‘Chicago u plamenu’ nosi ulogu šefa Wallacea Bodena. David Eigenberg, znan je kao Steve Brady is ‘Seksa i grada’, dok je ovdje iskusni vatrogasac Christopher Herrmann dok Teri Reeves, koju smo gledali u mokumentarcu ‘Battleground’ u ovoj popularnoj seriji pronalazimo u ulozi doktorice Hallie Thomas. Uzbudljiva američka televizijska dramska serija ‘Chicago u plamenu’, autora i scenarista Michaela Brandta i Dereka Haasa (‘3:10 to Yuma’, ‘Wanted’ s Angelinom Jolie i ‘Fast and 2 Furious’) dobila je i tri spin-offa - ‘Chicago P.D.’, ‘Chigago Med’ te ‘Chicago Justice’. Kao producenti i izvršni producenti pojavljuju se mnogi iskusni filmski djelatnici, poput Joea Chappellea (‘Fringe’, ‘CSI Miami’), Tima Deluca (‘Law and Order: Criminal Intent’, ‘Law and Order’), Johna L. Romana (‘Law and Order: Criminal Intent’), Dicka Wolfa te mnogi drugi, što potvrđuje da se radi o velikom televizijskom projektu, TV brandu jedne od najvećih TV mreža u svijetu - NBC-a. Nominirana na brojnim prestižnim TV festivalima poput ASCAP Film and Television Music Awards, Imagen Foundation Awards, Online Film Television Association, People's Choice Awards, Prism Awards, Teen Choice Awards 2013, serija je zaradila više od dvadeset nomininacija te odnijela četiri nagrade – u kategorijama najbolje serije (ASCAP), najbolje TV glumice, Monica Raymund (Imagen Foundation), te pobjedu u kategorijama dramske serije i epizode (Prism).

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