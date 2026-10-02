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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 10 Epizoda 14

Šef Hawkins daje sve od sebe kako bi pomogao Brettu i Violet. Kidd želi mjesto poručnice, poziciju koja je otvorena. Osoba iz prošlosti traži uslugu od Moucha i Herrmanna.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 10

  • Sezona 9