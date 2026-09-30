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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 10 Epizoda 11

Gusta magla stvara probleme tijekom intervencije i dovodi vatrogasce u opasnost. Severide i Stella moraju raditi zajedno, dok Kidd pokušava dokazati da je spremna za veću odgovornost.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 10

  • Sezona 9

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Chicago u plamenu 10
S10/E11
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  • Sezona 10

  • Sezona 9