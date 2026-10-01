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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 10 Epizoda 12

Severide, Kidd i Boden rade zajedno kako bi pomogli Pelhamu da spasi karijeru u 51. postaji. U međuvremenu, Kidd postaje privremena zamjena za Pelhama, dok Boden sve promatra sa strane. Hermann tijekom posjeta vatrogasnoj akademiji upoznaje mladića iz svoje prošlosti.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 10

  • Sezona 9