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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 10 Epizoda 20

Obiteljski prijatelj traži od Herrmanna savjet za otvaranje bara. Napetosti između Emme i Violet rastu, a Kidd se trudi održati tim na okupu.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 9