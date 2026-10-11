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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 11

U tijeku su pripreme 51. postaje za polugodišnju inspekciju. No umjesto uobičajenog povjerenika, pojavi se druga osoba. Brett se bori za spas sredstava za svoj program paramedicine. Hermann je zabrinut zbog Cindynog kroničnog kašlja. Zapovjednik Martin Pearce traži od Severidea da vrati uslugu. Kelly provodi ponovnu istragu Van Meterove procjene da je požar bio slučajan. Violet dobiva dokaze potrebne za prekid Emmine CFD karijere.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 11

  • Sezona 9

40:11
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 11. epizoda

11. epizoda

U tijeku su pripreme 51. postaje za polugodišnju inspekciju. No umjesto uobičajenog povjerenika, pojavi se druga osoba. Brett se bori za spas sredstava za svoj program paramedicine. Hermann je zabrinut zbog Cindynog kroničnog kašlja. Zapovjednik Martin Pearce traži od Severidea da vrati uslugu. Kelly provodi ponovnu istragu Van Meterove procjene da je požar bio slučajan. Violet dobiva dokaze potrebne za prekid Emmine CFD karijere.
Dostupno još 2 dana
40:09
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 10. epizoda

10. epizoda

Kidd i Carvera nađu se u opasnosti kada se slučaj detektivke Pryme razrješava u napetom epilogu. Brett postavlja sigurnosne boksove za bebe u vatrogasnoj kući 51. Violet je odlučna maknuti Emmu s puta. Poboljšanje profesionalnog odnosa Kidda i Carvera neće teći baš lako.
Dostupno još 1 dan
40:13
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 9. epizoda

9. epizoda

Severide se počinje suočavati s posljedicama pomaganja detektivu Prymi u slučaju Martucci. Gallo pokušava nagovoriti Herrmanna da predstavlja 51. na nacionalnoj konferenciji vatrogasaca, a u Chicago se vraća poznato lice.
Dostupno još 1 dan
40:00
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 8. epizoda

8. epizoda

Detektiv Pryma traži Severideovu pomoć u slučaju povezanom s eksplozivom. Gallo i Carver ulaze u sukob nakon što Gallo improvizira tijekom intervencije, a Violet pokušava nagovoriti Brett da ponovno počne izlaziti.
Dostupno još samo danas
40:01
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 7. epizoda

7. epizoda

Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. U međuvremenu, haker napadne postaju.
Dostupno još samo danas

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  • Sezona 11

  • Sezona 9