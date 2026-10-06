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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 1

Medeni mjesec Kidd i Severide prekine osoba iz zajedničke prošlosti, koja ih zamalo košta života. Nakon toga odnos Severidea i Pryma postaje zategnut. Sam Carver, Kiddin bivši kolega s akademije, pridružuje se ekipi u postaji. Violet razgovara s Hawkinsom kada od Galla dozna da se Hawkins borio za nju s DC Hillom.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 11

  • Sezona 10

  • Sezona 9

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  • Sezona 11

  • Sezona 10

  • Sezona 9