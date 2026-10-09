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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 7

Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. U međuvremenu, haker napadne postaju.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 11

  • Sezona 9