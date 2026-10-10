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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 8

Detektiv Pryma traži Severideovu pomoć u slučaju povezanom s eksplozivom. Gallo i Carver ulaze u sukob nakon što Gallo improvizira tijekom intervencije, a Violet pokušava nagovoriti Brett da ponovno počne izlaziti.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 11

  • Sezona 9