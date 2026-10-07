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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 3

Kidd regrutira Carvera, Cappa i Tonyja da joj pomognu pripremiti nove poručničke odaje. Severide i detektiv Pryma nerado se udružuju kako bi radili na policijskoj istrazi. Postaja 51 juri gasiti požar u kinu, dok je Violet u suzama kada se ekipa trudi spasiti šefa bolničara Evana Hawkinsa.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 11

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  • Sezona 9