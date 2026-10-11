Chicago u plamenu , Chicago Fire
Dostupno još 2 dana
Severide se počinje suočavati s posljedicama pomaganja detektivu Prymi u slučaju Martucci. Gallo pokušava nagovoriti Herrmanna da predstavlja 51. na nacionalnoj konferenciji vatrogasaca, a u Chicago se vraća poznato lice.Prikaži više
Sezona 11Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: akcija, dramaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
Sezona 9Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: akcija, dramaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
40:13
9. epizoda
Severide se počinje suočavati s posljedicama pomaganja detektivu Prymi u slučaju Martucci. Gallo pokušava nagovoriti Herrmanna da predstavlja 51. na nacionalnoj konferenciji vatrogasaca, a u Chicago se vraća poznato lice.
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40:00
8. epizoda
Detektiv Pryma traži Severideovu pomoć u slučaju povezanom s eksplozivom. Gallo i Carver ulaze u sukob nakon što Gallo improvizira tijekom intervencije, a Violet pokušava nagovoriti Brett da ponovno počne izlaziti.
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40:01
7. epizoda
Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. U međuvremenu, haker napadne postaju.
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39:18
6. epizoda
Severide i Kidd istražuju eksploziju u trgovini nakita. Cruz i Chloe poduzimaju korake kako bi Javi postao trajni član njihove obitelji, dok Gallo, Ritter i Mouch pokušavaju se zbližiti s Carverom.
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