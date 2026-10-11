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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 9

Severide se počinje suočavati s posljedicama pomaganja detektivu Prymi u slučaju Martucci. Gallo pokušava nagovoriti Herrmanna da predstavlja 51. na nacionalnoj konferenciji vatrogasaca, a u Chicago se vraća poznato lice.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 9