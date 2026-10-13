Chicago u plamenu - Sezona 11 - 15. epizoda

Chicago u plamenu , Chicago Fire
Dostupno još 2 dana
Kidd, Seager i Carver istražuju požar koji se dogodio u konjušnici. Upravitelj konjušnice premine, a na Galla padne greda i ozlijedi ga. Carver i Seager imaju aferu. Kylie diže frku u postaji zbog štednje koju je uvela. Veza Sylvie i Dylana napreduje. Herrmann se pokušava održati na nogama dok se Cindyno stanje pogoršava.Prikaži više
Sezona 11Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: akcija, dramaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
Sezona 9Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: akcija, dramaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
40:14
15. epizoda
Kidd, Seager i Carver istražuju požar koji se dogodio u konjušnici. Upravitelj konjušnice premine, a na Galla padne greda i ozlijedi ga. Carver i Seager imaju aferu. Kylie diže frku u postaji zbog štednje koju je uvela. Veza Sylvie i Dylana napreduje. Herrmann se pokušava održati na nogama dok se Cindyno stanje pogoršava.
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40:02
14. epizoda
Violet dobiva neželjenu romantičnu pažnju od zamjenskog djelatnika. Ritter otkriva lokalnog političara u kompromitirajućoj situaciji, dok Mouch i Severide pomažu Trudy u istrazi podmetnutog požara.
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39:58
13. epizoda
Postaja 51 pomaže Herrmannu koji se trudi organizirati prikupljanje donacija za školu dok je Cindy podvrgnuta kemoterapiji. Carverov problematični stariji brat stiže u grad i traži veliku uslugu. Građanin želi novčano zahvaliti Brett i Severideu što su mu spasili život od nesreće u streljaštvu.
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40:11
12. epizoda
Severide i detektiv Pryma nastavljaju suradnju na istrazi povezanoj s bombama. U međuvremenu se ekipa suočava s posljedicama osobnih odluka, a Kidd pokušava pronaći ravnotežu između novih odgovornosti i privatnog života.
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40:11
11. epizoda
U tijeku su pripreme 51. postaje za polugodišnju inspekciju. No umjesto uobičajenog povjerenika, pojavi se druga osoba. Brett se bori za spas sredstava za svoj program paramedicine. Hermann je zabrinut zbog Cindynog kroničnog kašlja. Zapovjednik Martin Pearce traži od Severidea da vrati uslugu. Kelly provodi ponovnu istragu Van Meterove procjene da je požar bio slučajan. Violet dobiva dokaze potrebne za prekid Emmine CFD karijere.
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