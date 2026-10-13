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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 15

Kidd, Seager i Carver istražuju požar koji se dogodio u konjušnici. Upravitelj konjušnice premine, a na Galla padne greda i ozlijedi ga. Carver i Seager imaju aferu. Kylie diže frku u postaji zbog štednje koju je uvela. Veza Sylvie i Dylana napreduje. Herrmann se pokušava održati na nogama dok se Cindyno stanje pogoršava.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 11

  • Sezona 9

40:14
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 15. epizoda

15. epizoda

Kidd, Seager i Carver istražuju požar koji se dogodio u konjušnici. Upravitelj konjušnice premine, a na Galla padne greda i ozlijedi ga. Carver i Seager imaju aferu. Kylie diže frku u postaji zbog štednje koju je uvela. Veza Sylvie i Dylana napreduje. Herrmann se pokušava održati na nogama dok se Cindyno stanje pogoršava.
Dostupno još 2 dana
40:02
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 14. epizoda

14. epizoda

Violet dobiva neželjenu romantičnu pažnju od zamjenskog djelatnika. Ritter otkriva lokalnog političara u kompromitirajućoj situaciji, dok Mouch i Severide pomažu Trudy u istrazi podmetnutog požara.
Dostupno još 1 dan
39:58
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 13. epizoda

13. epizoda

Postaja 51 pomaže Herrmannu koji se trudi organizirati prikupljanje donacija za školu dok je Cindy podvrgnuta kemoterapiji. Carverov problematični stariji brat stiže u grad  i traži veliku uslugu. Građanin želi novčano zahvaliti Brett i Severideu što su mu spasili život od nesreće u streljaštvu.
Dostupno još 1 dan
40:11
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 12. epizoda

12. epizoda

Severide i detektiv Pryma nastavljaju suradnju na istrazi povezanoj s bombama. U međuvremenu se ekipa suočava s posljedicama osobnih odluka, a Kidd pokušava pronaći ravnotežu između novih odgovornosti i privatnog života.
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40:11
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 11. epizoda

11. epizoda

U tijeku su pripreme 51. postaje za polugodišnju inspekciju. No umjesto uobičajenog povjerenika, pojavi se druga osoba. Brett se bori za spas sredstava za svoj program paramedicine. Hermann je zabrinut zbog Cindynog kroničnog kašlja. Zapovjednik Martin Pearce traži od Severidea da vrati uslugu. Kelly provodi ponovnu istragu Van Meterove procjene da je požar bio slučajan. Violet dobiva dokaze potrebne za prekid Emmine CFD karijere.
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  • Sezona 11

  • Sezona 9