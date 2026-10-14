Chicago u plamenu - Sezona 11 - 16. epizoda

Chicago u plamenu , Chicago Fire
Dostupno još 1 dan
Dok Severidea nema, Cruz osjeća teret odgovornosti trpeći novog člana tima koji radi probleme. Kidd, Gallo i Carver nađu se usred borbe bandi dok su na wellnessu. Carver je potresen kada osmogodišnji dječak zadobije ranu od vatrenog oružja. Herrmann je očajan i traži od Moucha da razgovara s Trudy kako bi pomogla Cindy da popravi raspoloženje.Prikaži više
Sezona 11Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: akcija, dramaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
Sezona 9Uzbudljiva serija Chicago u plamenu istražuje profesionalne i privatne živote hrabrih vatrogasaca, spasioca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, uključujući Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 i Ambulance 61. Drama počinje nakon tragične smrti vatrogasca Andrewa Dardena, što rezultira trzavicama unutar postaje između poručnika Matthewa Caseya i Kellyja Severidea, koji se međusobno optužuju za gubitak prijatelja i kolege. Chicago u plamenu donosi priču punu akcije, emocija i složenih međuljudskih odnosa, dok članovi postrojbe pokušavaju prevladati svoje razlike i zajedno se suočavaju s opasnostima i izazovima svakodnevnog herojskog rada. Serija Chicago u plamenu detaljno prikazuje kako se članovi vatrogasne postaje bore s vlastitim demonima, međusobnim rivalstvima, ali i kako nalaze snagu u jedinstvu i međusobnoj podršci. Kroz intenzivne intervencije i spašavanja, serija ističe ne samo fizičku hrabrost vatrogasaca i medicinskog osoblja već i njihovu emocionalnu otpornost. Chicago u plamenu pruža uvid u složenost vatrogasnog i medicinskog poziva, istražujući teme žrtvovanja, odanosti, gubitka i nade. Kroz epizode Chicago u plamenu slavi nevidljive heroje svakodnevice, njihovu predanost poslu, i otpornost u suočavanju s najtežim trenucima.Žanr: akcija, dramaGlumci: Jesse Spencer, Taylor Barrnett, Monica Raymund, Lauren German, Kara Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso, Teri ReevesDržava: SAD
39:33
17. epizoda
Mouch izrađuje klasični model vatrogasnog vozila za zamjenika okružnog načelnika, ali mu treba pomoć Galla i Rittera. Brett i Violet susreću žrtve s čudnim simptomima. Rezultati Cindyne kemoterapije nadvijaju se nad obitelji Herrmann.
Dostupno još 2 dana
40:10
16. epizoda
Dok Severidea nema, Cruz osjeća teret odgovornosti trpeći novog člana tima koji radi probleme. Kidd, Gallo i Carver nađu se usred borbe bandi dok su na wellnessu. Carver je potresen kada osmogodišnji dječak zadobije ranu od vatrenog oružja. Herrmann je očajan i traži od Moucha da razgovara s Trudy kako bi pomogla Cindy da popravi raspoloženje.
Dostupno još 1 dan
40:14
15. epizoda
Kidd, Seager i Carver istražuju požar koji se dogodio u konjušnici. Upravitelj konjušnice premine, a na Galla padne greda i ozlijedi ga. Carver i Seager imaju aferu. Kylie diže frku u postaji zbog štednje koju je uvela. Veza Sylvie i Dylana napreduje. Herrmann se pokušava održati na nogama dok se Cindyno stanje pogoršava.
Dostupno još 1 dan
40:02
14. epizoda
Violet dobiva neželjenu romantičnu pažnju od zamjenskog djelatnika. Ritter otkriva lokalnog političara u kompromitirajućoj situaciji, dok Mouch i Severide pomažu Trudy u istrazi podmetnutog požara.
Dostupno još samo danas
39:58
13. epizoda
Postaja 51 pomaže Herrmannu koji se trudi organizirati prikupljanje donacija za školu dok je Cindy podvrgnuta kemoterapiji. Carverov problematični stariji brat stiže u grad i traži veliku uslugu. Građanin želi novčano zahvaliti Brett i Severideu što su mu spasili život od nesreće u streljaštvu.
Dostupno još samo danas