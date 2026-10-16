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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 21

Stella i Boden daju jamčevinu za Carvera nakon njegova uhićenja. Cruz sazna da je Severide završio s obukom u Alabami i da radi nešto drugo pa tu informaciju podijeli sa Stellom.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 11

  • Sezona 9