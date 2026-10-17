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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 22

Brett čeka vijest koja bi joj mogla promijeniti život. Herrmann tijekom intervencije susreće vidovnjakinju koja mu iznosi zlokobno upozorenje, a Kidd dolazi do novog traga u istrazi povezanoj s domovinskom sigurnošću.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 11

  • Sezona 9