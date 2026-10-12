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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 13

Postaja 51 pomaže Herrmannu koji se trudi organizirati prikupljanje donacija za školu dok je Cindy podvrgnuta kemoterapiji. Carverov problematični stariji brat stiže u grad  i traži veliku uslugu. Građanin želi novčano zahvaliti Brett i Severideu što su mu spasili život od nesreće u streljaštvu.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 11

  • Sezona 9

39:58
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 13. epizoda

13. epizoda

Postaja 51 pomaže Herrmannu koji se trudi organizirati prikupljanje donacija za školu dok je Cindy podvrgnuta kemoterapiji. Carverov problematični stariji brat stiže u grad  i traži veliku uslugu. Građanin želi novčano zahvaliti Brett i Severideu što su mu spasili život od nesreće u streljaštvu.
Dostupno još 2 dana
40:11
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 12. epizoda

12. epizoda

Severide i detektiv Pryma nastavljaju suradnju na istrazi povezanoj s bombama. U međuvremenu se ekipa suočava s posljedicama osobnih odluka, a Kidd pokušava pronaći ravnotežu između novih odgovornosti i privatnog života.
Dostupno još 1 dan
40:11
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 11. epizoda

11. epizoda

U tijeku su pripreme 51. postaje za polugodišnju inspekciju. No umjesto uobičajenog povjerenika, pojavi se druga osoba. Brett se bori za spas sredstava za svoj program paramedicine. Hermann je zabrinut zbog Cindynog kroničnog kašlja. Zapovjednik Martin Pearce traži od Severidea da vrati uslugu. Kelly provodi ponovnu istragu Van Meterove procjene da je požar bio slučajan. Violet dobiva dokaze potrebne za prekid Emmine CFD karijere.
Dostupno još 1 dan
40:09
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 10. epizoda

10. epizoda

Kidd i Carvera nađu se u opasnosti kada se slučaj detektivke Pryme razrješava u napetom epilogu. Brett postavlja sigurnosne boksove za bebe u vatrogasnoj kući 51. Violet je odlučna maknuti Emmu s puta. Poboljšanje profesionalnog odnosa Kidda i Carvera neće teći baš lako.
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40:13
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 9. epizoda

9. epizoda

Severide se počinje suočavati s posljedicama pomaganja detektivu Prymi u slučaju Martucci. Gallo pokušava nagovoriti Herrmanna da predstavlja 51. na nacionalnoj konferenciji vatrogasaca, a u Chicago se vraća poznato lice.
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  • Sezona 9