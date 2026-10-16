Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 20

Herrmann pokušava postati bolji čovjek nakon što je obitelj prošla kroz Cindyjinu borbu s rakom. Kidd se povezuje s beskućnikom kojega upoznaje tijekom intervencije, Kylie polaže vatrogasni ispit, a teška intervencija ostavlja snažan emocionalni trag na Brett.

Prikaži više
Dostupno još 1 dan

  • Sezona 11

  • Sezona 9

Slični sadržaji

Chicago P.D.
Hitna: Chicago
Dobar i loš murjak
Hudson i Rex
Djevojke na zadatku
Grijeh
Zaboravljeni slučaj
Zatvorenik
Vera
Ubojstvo
Nijemi svjedok
Djevojka iz Plainvillea
Dr. House
Gospodar neba
Nasljedstvo
Chicago u plamenu 11
S11/E20
Prikaži više

  • Sezona 11

  • Sezona 9