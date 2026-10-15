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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 18

Poznato lice vraća se u postaju 51 kako bi s Kidd radilo na posebnoj radnoj skupini. Tony je blizu obaranja rekorda savršene prisutnosti na poslu, pa ga Mouch i Capp pokušavaju zaštititi od svega što bi ga moglo spriječiti. Gallo se ponovno susreće s članom obitelji i starim zamjeranjima.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 11

  • Sezona 9

40:00
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 18. epizoda

18. epizoda

Poznato lice vraća se u postaju 51 kako bi s Kidd radilo na posebnoj radnoj skupini. Tony je blizu obaranja rekorda savršene prisutnosti na poslu, pa ga Mouch i Capp pokušavaju zaštititi od svega što bi ga moglo spriječiti. Gallo se ponovno susreće s članom obitelji i starim zamjeranjima.
Dostupno još 2 dana
39:33
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 17. epizoda

17. epizoda

Mouch izrađuje klasični model vatrogasnog vozila za zamjenika okružnog načelnika, ali mu treba pomoć Galla i Rittera. Brett i Violet susreću žrtve s čudnim simptomima. Rezultati Cindyne kemoterapije nadvijaju se nad obitelji Herrmann.
Dostupno još 2 dana
40:10
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 16. epizoda

16. epizoda

Dok Severidea nema, Cruz osjeća teret odgovornosti trpeći novog člana tima koji radi probleme. Kidd, Gallo i Carver nađu se usred borbe bandi dok su na wellnessu. Carver je potresen kada osmogodišnji dječak zadobije ranu od vatrenog oružja. Herrmann je očajan i traži od Moucha da razgovara s Trudy kako bi pomogla Cindy da popravi raspoloženje.
Dostupno još 1 dan
40:14
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 15. epizoda

15. epizoda

Kidd, Seager i Carver istražuju požar koji se dogodio u konjušnici. Upravitelj konjušnice premine, a na Galla padne greda i ozlijedi ga. Carver i Seager imaju aferu. Kylie diže frku u postaji zbog štednje koju je uvela. Veza Sylvie i Dylana napreduje. Herrmann se pokušava održati na nogama dok se Cindyno stanje pogoršava.
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40:02
Chicago u plamenu - Sezona 11 - 14. epizoda

14. epizoda

Violet dobiva neželjenu romantičnu pažnju od zamjenskog djelatnika. Ritter otkriva lokalnog političara u kompromitirajućoj situaciji, dok Mouch i Severide pomažu Trudy u istrazi podmetnutog požara.
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  • Sezona 9