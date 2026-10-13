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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 14

Violet dobiva neželjenu romantičnu pažnju od zamjenskog djelatnika. Ritter otkriva lokalnog političara u kompromitirajućoj situaciji, dok Mouch i Severide pomažu Trudy u istrazi podmetnutog požara.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 11

  • Sezona 9

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Chicago u plamenu 11
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  • Sezona 11

  • Sezona 9