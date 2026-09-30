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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 9 Epizoda 3

Greška s ljestvama tijekom spašavanja iz požara ozbiljno uzdrma Moucha i navede ga da posumnja u svoje sposobnosti. Kidd traži podršku od Severidea, dok Casey i Brett razgovaraju o svojoj budućnosti.

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Dostupno još 18 dana

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  • Sezona 10

  • Sezona 9