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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 2

Medeni mjesec Kidd i Severidea prekida opasna osoba iz njihove prošlosti. U Firehouse 51 pridružuje se Kiddina bivša kolegica s akademije, dok Brett i Violet razmišljaju o svojim ljubavnim odnosima.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 11

  • Sezona 10

  • Sezona 9