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Chicago u plamenu , Chicago Fire

Sezona 11 Epizoda 12

Severide i detektiv Pryma nastavljaju suradnju na istrazi povezanoj s bombama. U međuvremenu se ekipa suočava s posljedicama osobnih odluka, a Kidd pokušava pronaći ravnotežu između novih odgovornosti i privatnog života.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 11

  • Sezona 9