Columbo ,
Dostupno još 1 dan
Archie Williamson ubija svog poslovnog partnera Beau Williamson. Nakon ubojstva pokušava prikriti zločin tako što uklanja tijelo i stvara privid da je žrtva jednostavno nestala. Columbo počinje sumnjati da iza nestanka stoji nešto mnogo ozbiljnije i pokušava dokazati da je počinjeno ubojstvo.Prikaži više
Sezona 1Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD
Sezona 2Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD
1:12:20
5. epizoda
Beth Chadwick je bogata nasljednica koja živi pod strogim nadzorom svog starijeg brata Brycea. Nakon što joj brat zabrani vezu s čovjekom kojeg voli, Beth odlučuje riješiti problem na radikalan način. Ona ubija Brycea i pokušava namjestiti zločin tako da izgleda kao da ga je počinio netko drugi. Poručnik Columbo postupno primjećuje nelogičnosti u njezinoj priči i počinje slagati dokaze koji vode prema pravom počinitelju.
Dostupno još samo danas
1:12:13
6. epizoda
Roger Stanford, mladi nasljednik velike tvrtke, ubija svog ujaka Davida kako bi spriječio da ga razotkrije zbog pronevjere novca. Zločin pokušava prikazati kao nesretan slučaj povezan s eksplozivnim materijalom. Columbo ipak primjećuje nekoliko detalja koji se ne uklapaju u priču o nesreći. Istraga ga postupno dovodi do Stanforda, koji pokušava ukloniti tragove i spriječiti Columba da otkrije istinu.
Dostupno još 1 dan
1:11:55
7. epizoda
Archie Williamson ubija svog poslovnog partnera Beau Williamson. Nakon ubojstva pokušava prikriti zločin tako što uklanja tijelo i stvara privid da je žrtva jednostavno nestala. Columbo počinje sumnjati da iza nestanka stoji nešto mnogo ozbiljnije i pokušava dokazati da je počinjeno ubojstvo.
Dostupno još 1 dan