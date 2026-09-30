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Columbo ,

Sezona 1 Epizoda 7

Archie Williamson ubija svog poslovnog partnera Beau Williamson. Nakon ubojstva pokušava prikriti zločin tako što uklanja tijelo i stvara privid da je žrtva jednostavno nestala. Columbo počinje sumnjati da iza nestanka stoji nešto mnogo ozbiljnije i pokušava dokazati da je počinjeno ubojstvo.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 1

  • Sezona 2

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  • Sezona 1

  • Sezona 2