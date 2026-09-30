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Columbo ,

Sezona 1 Epizoda 5

Beth Chadwick je bogata nasljednica koja živi pod strogim nadzorom svog starijeg brata Brycea. Nakon što joj brat zabrani vezu s čovjekom kojeg voli, Beth odlučuje riješiti problem na radikalan način. Ona ubija Brycea i pokušava namjestiti zločin tako da izgleda kao da ga je počinio netko drugi. Poručnik Columbo postupno primjećuje nelogičnosti u njezinoj priči i počinje slagati dokaze koji vode prema pravom počinitelju.

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  • Sezona 1

  • Sezona 2