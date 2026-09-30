Columbo ,
Beth Chadwick je bogata nasljednica koja živi pod strogim nadzorom svog starijeg brata Brycea. Nakon što joj brat zabrani vezu s čovjekom kojeg voli, Beth odlučuje riješiti problem na radikalan način. Ona ubija Brycea i pokušava namjestiti zločin tako da izgleda kao da ga je počinio netko drugi. Poručnik Columbo postupno primjećuje nelogičnosti u njezinoj priči i počinje slagati dokaze koji vode prema pravom počinitelju.Prikaži više
Sezona 1Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD
Sezona 2Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD