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Columbo ,

Sezona 1 Epizoda 6

Roger Stanford, mladi nasljednik velike tvrtke, ubija svog ujaka Davida kako bi spriječio da ga razotkrije zbog pronevjere novca. Zločin pokušava prikazati kao nesretan slučaj povezan s eksplozivnim materijalom. Columbo ipak primjećuje nekoliko detalja koji se ne uklapaju u priču o nesreći. Istraga ga postupno dovodi do Stanforda, koji pokušava ukloniti tragove i spriječiti Columba da otkrije istinu.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 1

  • Sezona 2