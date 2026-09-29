Columbo ,
Roger Stanford, mladi nasljednik velike tvrtke, ubija svog ujaka Davida kako bi spriječio da ga razotkrije zbog pronevjere novca. Zločin pokušava prikazati kao nesretan slučaj povezan s eksplozivnim materijalom. Columbo ipak primjećuje nekoliko detalja koji se ne uklapaju u priču o nesreći. Istraga ga postupno dovodi do Stanforda, koji pokušava ukloniti tragove i spriječiti Columba da otkrije istinu.Prikaži više
Sezona 1Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD
Sezona 2Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD