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Columbo ,

Sezona 2 Epizoda 1

Dale Kingston, poznati povjesničar umjetnosti, ubija svog ujaka Rudyja kako bi se domogao vrijedne umjetničke zbirke. Kako bi skrenuo sumnju sa sebe, pokušava namjestiti zločin Rudyjevu nećaku. Columbo istražuje tragove povezane s umjetninama i postupno otkriva nedosljednosti u Kingstonovoj priči.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 1

  • Sezona 2

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  • Sezona 1

  • Sezona 2