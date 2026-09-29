Columbo ,
Dostupno još 2 dana
Dale Kingston, poznati povjesničar umjetnosti, ubija svog ujaka Rudyja kako bi se domogao vrijedne umjetničke zbirke. Kako bi skrenuo sumnju sa sebe, pokušava namjestiti zločin Rudyjevu nećaku. Columbo istražuje tragove povezane s umjetninama i postupno otkriva nedosljednosti u Kingstonovoj priči.Prikaži više
Sezona 1Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD
Sezona 2Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD
1:10:41
1. epizoda
Dale Kingston, poznati povjesničar umjetnosti, ubija svog ujaka Rudyja kako bi se domogao vrijedne umjetničke zbirke. Kako bi skrenuo sumnju sa sebe, pokušava namjestiti zločin Rudyjevu nećaku. Columbo istražuje tragove povezane s umjetninama i postupno otkriva nedosljednosti u Kingstonovoj priči.
Dostupno još 2 dana