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Columbo ,

Sezona 2 Epizoda 3

Vlasnik nogometnog kluba Eric Wagner pronađen je mrtav u bazenu. Sve izgleda kao nesretni slučaj, ali Columbo sumnja da je riječ o ubojstvu. Glavni osumnjičeni ima vrlo uvjerljiv alibi, pa Columbo mora pronaći način da ga poveže sa zločinom.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 2