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Columbo ,

Sezona 2 Epizoda 2

Vlasnik rasadnika Jarvis Goodland sudjeluje u lažnoj otmici svog nećaka kako bi došli do novca iz zaklade. Međutim, nakon što novac bude izvučen, Jarvis odlučuje ubiti nećaka i zadržati cijeli iznos za sebe. Columbo istražuje slučaj koji je započeo kao navodna otmica, a završava kao ubojstvo.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 1

  • Sezona 2

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  • Sezona 1

  • Sezona 2