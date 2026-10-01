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Columbo ,

Sezona 2 Epizoda 4

Columbo odlazi u London kako bi proučavao metode Scotland Yarda, ali se ubrzo nađe usred istrage ubojstva. Poznati glumački par Lillian Stanhope i Nicholas Frame slučajno usmrti producenta Sir Rogera Havershama, a zatim pokušava njegovo tijelo i mjesto smrti prikazati kao nesretan slučaj.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 2

1:10:41
Columbo - Sezona 2 - 1. epizoda

1. epizoda

Dale Kingston, poznati povjesničar umjetnosti, ubija svog ujaka Rudyja kako bi se domogao vrijedne umjetničke zbirke. Kako bi skrenuo sumnju sa sebe, pokušava namjestiti zločin Rudyjevu nećaku. Columbo istražuje tragove povezane s umjetninama i postupno otkriva nedosljednosti u Kingstonovoj priči.
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1:32:14
Columbo - Sezona 2 - 2. epizoda

2. epizoda

Vlasnik rasadnika Jarvis Goodland sudjeluje u lažnoj otmici svog nećaka kako bi došli do novca iz zaklade. Međutim, nakon što novac bude izvučen, Jarvis odlučuje ubiti nećaka i zadržati cijeli iznos za sebe. Columbo istražuje slučaj koji je započeo kao navodna otmica, a završava kao ubojstvo.
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1:10:40
Columbo - Sezona 2 - 3. epizoda

3. epizoda

Vlasnik nogometnog kluba Eric Wagner pronađen je mrtav u bazenu. Sve izgleda kao nesretni slučaj, ali Columbo sumnja da je riječ o ubojstvu. Glavni osumnjičeni ima vrlo uvjerljiv alibi, pa Columbo mora pronaći način da ga poveže sa zločinom.
Dostupno još 1 dan
1:33:23
Columbo - Sezona 2 - 4. epizoda

4. epizoda

Columbo odlazi u London kako bi proučavao metode Scotland Yarda, ali se ubrzo nađe usred istrage ubojstva. Poznati glumački par Lillian Stanhope i Nicholas Frame slučajno usmrti producenta Sir Rogera Havershama, a zatim pokušava njegovo tijelo i mjesto smrti prikazati kao nesretan slučaj.
Dostupno još 1 dan
1:10:36
Columbo - Sezona 2 - 5. epizoda

5. epizoda

Ostarjela filmska zvijezda Nora Chandler postaje meta ucjene trač-kolumnista Jerryja Parksa. U očaju Nora pokušava ukloniti problem, ali plan ne ide prema očekivanjima. Columbo, koji je veliki obožavatelj njezine karijere, preuzima istragu.
Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 2