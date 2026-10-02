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Columbo ,

Sezona 2 Epizoda 6

Ugledni kardiolog dr. Barry Mayfield planira ubiti kolegu tijekom operacije tako što će upotrijebiti konac koji se kasnije raspada. Kada medicinska sestra otkrije njegov plan, Mayfield je mora ukloniti kao svjedoka. Columbo pokušava dokazati da se iza naizgled medicinskih komplikacija zapravo krije ubojstvo.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 2

1:10:40
Columbo - Sezona 2 - 3. epizoda

3. epizoda

Vlasnik nogometnog kluba Eric Wagner pronađen je mrtav u bazenu. Sve izgleda kao nesretni slučaj, ali Columbo sumnja da je riječ o ubojstvu. Glavni osumnjičeni ima vrlo uvjerljiv alibi, pa Columbo mora pronaći način da ga poveže sa zločinom.
Dostupno još samo danas
1:33:23
Columbo - Sezona 2 - 4. epizoda

4. epizoda

Columbo odlazi u London kako bi proučavao metode Scotland Yarda, ali se ubrzo nađe usred istrage ubojstva. Poznati glumački par Lillian Stanhope i Nicholas Frame slučajno usmrti producenta Sir Rogera Havershama, a zatim pokušava njegovo tijelo i mjesto smrti prikazati kao nesretan slučaj.
Dostupno još samo danas
1:10:36
Columbo - Sezona 2 - 5. epizoda

5. epizoda

Ostarjela filmska zvijezda Nora Chandler postaje meta ucjene trač-kolumnista Jerryja Parksa. U očaju Nora pokušava ukloniti problem, ali plan ne ide prema očekivanjima. Columbo, koji je veliki obožavatelj njezine karijere, preuzima istragu.
Dostupno još 1 dan
1:10:42
Columbo - Sezona 2 - 6. epizoda

6. epizoda

Ugledni kardiolog dr. Barry Mayfield planira ubiti kolegu tijekom operacije tako što će upotrijebiti konac koji se kasnije raspada. Kada medicinska sestra otkrije njegov plan, Mayfield je mora ukloniti kao svjedoka. Columbo pokušava dokazati da se iza naizgled medicinskih komplikacija zapravo krije ubojstvo.
Dostupno još 1 dan
1:10:42
Columbo - Sezona 2 - 7. epizoda

7. epizoda

Šahovski prvak Emmett Clayton suočava se s izazivačem Tomlinom Dudekom, koji je opasan protivnik. Clayton odlučuje ukloniti suparnika prije velike partije i pažljivo planira ubojstvo. Columbo mora nadmudriti čovjeka koji je navikao razmišljati nekoliko poteza unaprijed.
Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 2