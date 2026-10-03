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Columbo ,

Sezona 9 Epizoda 1

Poznati slikar Max Barsini živi okružen ženama koje su mu bivše ili sadašnje partnerice i model. Kada njegova bivša supruga Louise bude pronađena mrtva, Columbo istražuje njezinu navodnu smrt utapanjem. Istraga postupno otkriva komplicirane odnose i Maxovu potrebu da kontrolira žene oko sebe.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 2

  • Sezona 9

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