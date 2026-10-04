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Columbo ,

Sezona 9 Epizoda 2

Dian Hunter, izdavačica časopisa Bachelor's World, planira prodati svoj udio velikom medijskom mogulu. Njezin ljubavnik i poslovni partner Sean Brantley protivi se tome. Nakon Dianina navodnog nestanka, Columbo počinje sumnjati da nestanak nije ono što se čini.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 2

  • Sezona 9

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  • Sezona 2

  • Sezona 9